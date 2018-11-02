نجوم الفن والمجتمع في حفل انترناشونال فاشون أورد.. صور

كشفت إدارة مهرجان إنترناشونال فاشون أورد في الدورة الرابعة عن أسماء الحضور من النجوم في فعاليات المهرجان اليوم الجمعة 2 نوفمبر.



بدأ المهرجان بالسلام الوطني، ويضم المهرجان في عروضه مجموعة من التصميمات لمصممى ازياء من العرب من بينهم المصممة أميمة عزوز من المملكة العربية السعودية، ومن المملكة المغربية المصممة صوفيا علاوي، ومن الجزائر المصمم كريم أكروف، ومن البحرين المصممة ابتسام سلمان، ومن مصر المصممة هبة أبوالنجا.



وحضر المهرجان نخبة من سيدات المجتمع ونجمات السينما والدراما من بينهم وفاء عامر، حنان مطاوع، ريم البارودي، منه فضالي، لقاء سويدان، نيرمين الفقي، بوسي شلبي، لمياء فهمي عبد الحميد، مصممي الأزياء العالمي هاني البحيري، ومصمم الأزياء المميز محمد نور، وآخرون من الفنانين.



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