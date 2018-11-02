ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

مرأة

نجوم الفن والمجتمع في حفل انترناشونال فاشون أورد.. صور

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 09:36 م
انترناشونال فاشون
انترناشونال فاشون اورد
آية التيجي - عدسة / صلاح مهدي
كشفت إدارة مهرجان إنترناشونال فاشون أورد في الدورة الرابعة عن أسماء الحضور من النجوم في فعاليات المهرجان اليوم الجمعة 2 نوفمبر.

بدأ المهرجان بالسلام الوطني، ويضم المهرجان في عروضه مجموعة من التصميمات لمصممى ازياء من العرب من بينهم المصممة أميمة عزوز من المملكة العربية السعودية، ومن المملكة المغربية المصممة صوفيا علاوي، ومن الجزائر المصمم كريم أكروف، ومن البحرين المصممة ابتسام سلمان، ومن مصر المصممة هبة أبوالنجا.

وحضر المهرجان نخبة من سيدات المجتمع ونجمات السينما والدراما من بينهم وفاء عامر، حنان مطاوع، ريم البارودي، منه فضالي، لقاء سويدان، نيرمين الفقي، بوسي شلبي، لمياء فهمي عبد الحميد، مصممي الأزياء العالمي هاني البحيري، ومصمم الأزياء المميز محمد نور، وآخرون من الفنانين.

واليكم الصور التي التقطتها كاميرا موقع "صدى البلد" الاخباري من موقع الحدث ..
loading...

ترشيحاتنا

إصابة قوية لنجم الأهلي في مباراة الترجي

اختفاء جزيرة في ظروف غامضة شمال اليابان

الأهلي فاز على الترجي 7 مرات في 18 مباراة.. من يفوز هذه المرة؟

حقيقة نجاة رضيع من حادث تحطم الطائرة الإندونيسية وقضائه 3 أيام في المياه

توفيق عكاشة: زيارات الرئيس السيسي الخارجية مدروسة ومخططة

الرئيس السيسي وقرينته يشهدان افتتاح مسرح شباب العالم

تعادل سلبي بأول 15 دقيقة بين الأهلي والترجي

تركيا ترد على واشنطن بالمثل وترفع العقوبات عن مسئولين أمريكيين

الأهلي يطلب ارتداء شارات سوداء في مباراة الترجي حدادا على شهداء المنيا

صدمة قوية للترجي قبل مواجهة الأهلي بنهائي أبطال أفريقيا

مصدر أمني: أتوبيس يقل أقباطا تعرض لهجوم في المنيا

بعد أيام من القبض على الفاعل.. اكتشاف طرد مشبوه لملياردير معارض لترامب

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة تحضير المسقعة بالبشاميل كالمحترفين

بريزنتيشن تجهز مدخلا خاصا لاستقبال لاعبي الأهلي قبل لقاء الترجي.. صور

شاهد.. موسم قطف الزيتون بعيون أهالي رام الله: رمز النضال

شاهد.. جماهير الأهلي على الصحراوي قبل مباراة النهائي الأفريقي

غادة والي: مشروع مودة يبدأ بأعلى 3 محافظات في معدلات الطلاق.. صور

فيديو

الأهلي يتقدم على الترجي التونسي بهدف وليد سليمان بالشوط الأول.. فيديو
توفيق عكاشة: زيارات الرئيس السيسي الخارجية مدروسة ومخططة
وليد سليمان يسجل الهدف الأول للأهلي أمام الترجي.. فيديو
مساعد وزير الدفاع الروسي يهدي ضابطا مصريا قبعته العسكرية لهذا السبب
عكاشة: مصر أعادت بناء الخريطة السياسية العالمية وفق مصلحتها.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد نقل حضانة الطفل من الأم إلى الأب؟

هل تؤيد نقل حضانة الطفل من الأم إلى الأب؟