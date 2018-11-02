عميد إعلام القاهرة تهنئ الحاصل على المركز الأول بملتقى الثقافة الأفريقية

هنأت الدكتورة هبة السمري القائم بأعمال عميد كلية إعلام بجامعة القاهرة والدكتور وليد فتح الله بركات وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب "محمد كمال عليوة المقيد" بالفرقة الرابعة بالكلية على حصوله على المركز الأول على مستوى جامعات مصر وأفريقيا في ملتقى الثقافة الأفريقية المقام بجامعة جنوب الوادي.



وقال ربيعي علي مدير العلاقات العامة بالكلية فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" إن الطالب محمد عليوة شرف الكلية في الملتقى وكان خير سفير لنا، وتسعى الكلية دائمًا للاحتفاء بمثل هذه النماذج.



يذكر أن كلية الإعلام قد نظمت مهرجان للفنون التشكيلية داخل مبنى الكلية يشمل على رسومات من أيدى طلاب الكلية و خصصت جوائز مالية للموهوبين.