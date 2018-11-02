ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

الدفاع العراقية: استمرار عمليات تأمين الحدود مع سوريا

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 09:11 م
الجيش العراقي على
الجيش العراقي على الحدود السورية
أ ش أ
أكدت وزارة الدفاع العراقية، اليوم الجمعة، أن القوات الأمنية تستمر بتأمين الحدود العراقية السورية، من خلال نشر دوريات وكمائن وتحصين النقاط المحاذية للحدود وتزويدها بمختلف الأسلحة.

وقالت الوزارة - في بيان أوردته قناة "الإخبارية العراقية" اليوم الجمعة - إن "جهودا كبيرة وجبارة تبذلها قيادة عمليات الجزيرة والقطاعات الملحقة بها من أبطال فرقة المشاة الآلية الثامنة وقوات حرس الحدود والحشد الشعبي وبقية القوات الأمنية الأخرى لتأمين الحدود العراقية السورية".

وأضاف البيان أن ذلك يتحقق من خلال نشر دوريات وكمائن وتحصين النقاط المحاذية للحدود وتزويدها بمختلف الأسلحة المتوسطة والثقيلة وأجهزة المراقبة ومعالجة العديد من الأهداف المعادية.

وأشار البيان إلى أن "القوة المدفعية والقوة الجوية وطيران الجيش وطيران قوات التحالف الدولي، وفقا لجهود استخبارية متميزة، تعمل على المراقبة الدقيقة لتحركات الإرهابيين".

وأردف البيان أن القادة يعملون على التواجد المستمر مع المقاتلين في نقاط المراقبة ومسك الأرض الحدودية وهم يتمتعون بمعنويات وروح بطولية عالية.
loading...

ترشيحاتنا

البحرين تعلن عن تضامنها مع مصر بعد اعتداء المنيا الإرهابي

توفيق عكاشة يكشف عن مرضه الخطير على الهواء .. فيديو

السفارة الأمريكية: نقف مع المصريين حكومة وشعبا ضد الإرهاب

الكنيسة: الاعتداء على أتوبيس بالقرب من دير الأنبا صموئيل

بعد أيام من القبض على الفاعل.. اكتشاف طرد مشبوه لملياردير معارض لترامب

هاني الناظر يحذر من عادات خطيرة تصيبك بالسرطان

حلا شيحة تهنئ عمرو يوسف بمولوده الجديد

عمرو يوسف وكندة علوش يستقبلان مولودتهما الأولى

ترامب: العقوبات على إيران تبدأ وطهران تتلقى ضربة قوية

الأهلي والترجي.. الجماهير التونسية تفجر أزمة في استاد برج العرب

الكنيسة تعلن أسماء 7 شهداء في المنيا بينهم 6 من عائلة واحدة

بريزنتيشن تجهز مدخلا خاصا لاستقبال لاعبي الأهلي قبل لقاء الترجي.. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الرياضة ورئيس الكاف يشهدان مباراة الأهلي والترجي في برج العرب.. صور

طريقة تحضير المسقعة بالبشاميل كالمحترفين

بريزنتيشن تجهز مدخلا خاصا لاستقبال لاعبي الأهلي قبل لقاء الترجي.. صور

شاهد.. موسم قطف الزيتون بعيون أهالي رام الله: رمز النضال

شاهد.. جماهير الأهلي على الصحراوي قبل مباراة النهائي الأفريقي

فيديو

توفيق عكاشة: معييش فلوس واستقلت من التليفزيون المصري.. فيديو
الأهلي يتقدم على الترجي التونسي بهدف وليد سليمان بالشوط الأول.. فيديو
توفيق عكاشة: زيارات الرئيس السيسي الخارجية مدروسة ومخططة
وليد سليمان يسجل الهدف الأول للأهلي أمام الترجي.. فيديو
مساعد وزير الدفاع الروسي يهدي ضابطا مصريا قبعته العسكرية لهذا السبب

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد نقل حضانة الطفل من الأم إلى الأب؟

هل تؤيد نقل حضانة الطفل من الأم إلى الأب؟