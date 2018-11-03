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موجز الأخبار.. انطلاق منتدي شباب العالم غدا.. ومحمد رمضان وتوفيق عكاشة في مول مصر

السبت 03/نوفمبر/2018 - 01:23 ص
صدى البلد
إمام رمضان
نشر موقع "صدى البلد"، على مدار الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة، وتسهيلًا على قرائه نقدم لكم موجزًا بأهم هذه الأخبار.

ونشر الموقع ضمن هذه الأخبار، افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، منتدى شباب العالم، غدًا السبت 3 نوفمبر، في مدينة شرم الشيخ.

ونشر الموقع ايضًا لقطات مصورة للفنان محمد رمضان والإعلامي توفيق عكاشة أثناء حضورهما ضمن مجموعة فنانين ومشاهير لحفل افتتاح أحد المطاعم في مول مصر.
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