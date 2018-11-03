في عيد ميلاده.. معلومات عن خالد جلال منشء مدرسة النجوم الجدد

يحتفل اليوم المخرج الكبير خالد جلال بعيد ميلاده ، حيث يعد واحدًا من أهم مخرجى المسرح فى السنوات الأخيرة ، بل أصبح اسمه ماركة مسجلة ليس فقط في صناعة عمل فنى جيد، ولكنه أصبح مدرسة يتخرج منها كبار النجوم ، ويسعى ملايين الشباب لان يلتحقوا بمركز الابداع الفنى الذى كان يتولى رئاسته.



ولعل أبرز الفنانين الذين خرجوا من عباءة خالد جلال من خلال مركز الإبداع هم "بيومي فواد ومحمد فراج وسامح حسين وعلي ربيع ومحمد ثروت" إضافة إلى نجوم برنامج snl، وعدد آخر من الفنانين، وأصبح المنتجون وصناع الأعمال ينتظرون عرض مسرحياته التي تقدم على مركز الإبداع مشروع تخرج للطلاب ليتعاقدوا مع الطلاب الجدد الذين يتقدمون بالآلاف الى الاختبارات.



وقد تمكنت مسرحية قهوة سادة التجربة الاولى لاولى دفعات مركز الإبداع، من أحداث طفرة كبيرة في المسرح المصري، وتوالت بعدها تجاربة المسرحية الفريدة ورغم هذا النجاح إلا أنه يرفض أن يكون دخول الجمهور الى مسرح الإبداع الفني بتذاكر رغم الإقبال الكبير عليها ، كما يرفض أن يتم عرض المسرحيات الخاصة بالمركز فى مسارح كبيرة من حيث المساحة، مؤكدًا أن التجربة ليست للربح.



وعلى صعيد آخر نجح خالد جلال فى إعادة المسرح الخاص مرة أخرى إلى عصره ولعل آخر تجاربه مع محمد رمضان من خلال مسرحية "أهلا رمضان" دليل على ذلك ، حيث رفع لافتة كاملة العدد طوال فترة العرض.



كان المخرج الكبير خالد جلال قد بدا حياته الفنية من خلال إنشاء فرقة مسرحية أطلق عليها فرقة لقاء المسرحية وقدم من خلال عروض كثيرة بعضها من تأليفه، حصل خالد على العديد من الجوائز كمؤلف ومخرج ثم قرر صقل الهواية بالدراسة الأكاديمية في المعهد العالي للفنون المسرحية وحصل على منحة في الإخراج المسرحي وسافر إلي روما للدراسة ومطالعة التجارب الفنية في الغرب.



وعندما قرر العودة إلى مصر، تم تعيينه مديرا لمسرح الشباب حيث تمكن من تغيير الأوضاع بالمسرح وكان عمره وقتها 28 سنة واعتبر أصغر مدير فرقة في هذا الوقت ثم تولى مركز الإبداع الفني في عام 2002 ثم رئاسة مسرح الغد ثم البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية, وأخيرا الإشراف على مركز الإبداع ، ثم تولى رئاسة قطاع الأنتاج الثقافى وتمكن من إحداث طفرة هناك.



ولعل من أهم أحلام خالد جلال أن يقوم بإخراج عمل مسرحي إلى سيدة المسرح العربي سميحة أيوب، وهو ما سيتحقق خلال الشهور القادمة ، حيث تمكن أن إقناعها بالعودة إلى خشبة المسرح من جديد يعرض على المسرح القومى، وجاء هذا الامر نتيجة إلى ثقتها فيه .



إبداع خالد جلال لم توقف عند الإخراج والإدارة بل إيضًا شكل مع ياسمين عبد العزيز ثنائي سينمائي ناجح بعد أن قام بكتابة عدد كبير من أفلامها كان آخرها أبو شنب.



