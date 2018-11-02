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برلمان

برلماني يعد مشروع قانون بتخصيص معاش لأعضاء مجلس النواب

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 09:23 م
مجلس النواب المصري
مجلس النواب المصري
عبد الرحمن سرحان
أكد خالد حنفي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أنه يعكف حاليًا على إعداد مشروع قانون يقضي بمنح أعضاء البرلمان معاشًا؛ بعد خروجهم من المجلس.

وأوضح "حنفي"، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن السبب الذي دفعه لذلك؛ هو أن قانون مجلس النواب، يشترط على المرشح للانتخابات البرلمانية، تقديم استقالته من العمل الخاص به.

وأشار عضو البرلمان، إلى أنه وفقًا لهذا الاشتراط؛ فإن النائب يكون دون وظيفة بعد انتهاء مدته البرلمانية، فضلًا عن أن استقالته من الوظيفة، يؤدي إلى انتقاص سنوات المعاش، وبالتالي المكافأة المقرر حصوله عليها.
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