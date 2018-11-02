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أخبار العالم

الحزب الحاكم في تركيا يقاضي زعيم المعارضة في تعليقات حول خاشقجي

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 09:11 م
الرئيس التركي رجب
الرئيس التركي رجب طيب أردغان
رويترز
قال الحزب الحاكم في تركيا اليوم الجمعة، إنه سيقدم شكوى جنائية ضد زعيم حزب المعارضة الرئيسي بسبب تعليقات على التحقيق في وفاة الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وانتقد كمال قليجدار أوغلو زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض التحقيق وقال إنه سيقاضي الرئيس رجب طيب أردوغان وحكومته.

وأوضح عمر جليك المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم، الذي يتزعمه أردوغان أن إجراء قانونيا سيتخذ ضد قليجدار أوغلو بسبب تلك التعليقات.

وأضاف جليك خلال مؤتمر صحفي في أنقرة: "هذه صورة محرجة جدا ومحزنة جدا"، من المشين أن يكون لديه مثل هذا النهج. تركيا لا تستحق هذا".

وتابع قائلا: "سنقدم شكوى جنائية ضده بسبب الدعاية السوداء التي يقوم بها والاتهامات التي يلقيها، وسيتم الرد عليه قانونيا وسيتم اتخاذ إجراء قانوني".
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