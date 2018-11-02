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نطف الفلسطينيين تتحدى الأسر الإسرائيلي.. فيديو

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 09:33 م
صدى البلد
حمزة شعيب
أذاعت قناة روسيا اليوم فيديو للحظة ميلاد طفل فلسطيني في مدينة القدس، فيما يمضي والده حكما بالمؤبد عشرين عامًا في السجون الإسرائيلية.

فهمي مشاهرة مواطن فلسطينى من سكان حي جبل المكبر، تمكن من تهريب نطفته إلى زوجته لتجري عملية تلقيح اصطناعي ناجحة.

وكان أسرى فلسطينيون آخرون، تمكنوا في السابق من إنجاب أطفال عبر تهريب نطفهم من نافذة مقصورة الزيارة.
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