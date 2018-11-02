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رئيس اتحاد طلاب القاهرة:الانتخابات تشهد إقبالا ملحوظا هذا العام

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 11:42 م
صدى البلد
ياسمين سامي
أكد شادي محمد رئيس اتحاد طلاب جامعة القاهرة، على استعداد الجامعة لإستكمال الإنتخابات الطلابية الأحد المقبل.

وأوضح شادى فى تصريح خاص لــ  "صدى البلد" أن الانتخابات هذا العام تشهد إقبالا ملحوظا فى بعض الكليات وبإشراف من رئاسة الجامعة والنواب.

وانطلق الخميس الماضي، ماراثون انتخابات الاتحادات الطلابية، حيث تم فتح باب الترشح وسحب الاستمارات في تمام الساعة 9 صباحا، واستمر حتى الساعة 5 مساء.

ويتم إعلان الكشوف المبدئية يوم الأحد الموافق 4 نوفمبر، ثم يليه تلقى الطعون وفحصها على مدار يومين، ثم إعلان الكشوف النهائية يوم الأربعاء الموافق 7 نوفمبر، وتبدأ الجولة الأولى من الانتخابات يوم الأحد الموافق 11 نوفمبر.

ويتم انتخاب أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات فى 13 نوفمبر، ويتم انتخاب رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات فى 14 نوفمبر على ان يتم انتخاب رئيس الاتحاد ونائبه وأمناء اللجان على مستوى الجامعة فى 15 نوفمبر المقبل.
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