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منال ميخائيل: لم أتوقع هذا الترحيب من سكان محافظة دمياط

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 09:56 م
صدى البلد
خالد محيي الدين
قالت منال عوض ميخائيل محافظ دمياط، إن تعيينها كأول أمراة قبطية بمنصب محافظ نال اهتمام العديد من وكالات الأنباء العالمية والمصرية، وقد نالت العديد من الاهتمام الخاص بكونها امرأة تعمل محافظا دون الاهتمام بإنجازاتها التي تقوم بها داخل العمل.

وأوضحت منال خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج "نظرة" المذاع علي فضائية "صدى البلد"، أنها لم تتوقع كم الترحيب الكبير والحفاوة من سكان محافظة دمياط، مؤكدا أنها شعرت بالقلق في البداية خاصة أنها لم تقوم بزيارة محافظة دمياط من قبل، مشيرة إلى أن سكان المحافظة يميلون بشكل كبير للعملية ولا يضيعون أوقاتهم بالجلوس في المقاهي، مضيفا أن عمليتهم سهلت بشكل كبير عملها داخل المحافظة، وخروجها عن دائرة الحديث والنقاشات.
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