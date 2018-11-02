وزير الزراعة ينعى شهداء حادث المنيا الإرهابي

نعى الدكتور عز الدين ابو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وقيادات الوزارة والعاملين، بها شهداء الحادث الإرهابي الذي وقع اليوم على طريق دير الأنبا صموئيل بمحافظة المنيا.



وأدان ابوستيت، مثل تلك العمليات الإرهابية الجبانة التي تستهدف الأبرياء بالأعمال الإجرامية الخسيسة، والتي تتنافى مع تعاليم كافة الشرائع والأديان السماوية.



وأعرب وزير الزراعة، عن خالص التعازي لأسر الشهداء، داعيًا الله أن يتغمّدهم بواسع رحمته، والشفاء العاجل للمصابين، وأن يحفظَ مصر من كلِّ مكروه.