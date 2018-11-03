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أخبار البلد

نقابة الزراعيين تدين حادث المنيا الإرهابي

السبت 03/نوفمبر/2018 - 12:01 ص
صدى البلد
محمود محسن
نعى مجلس ادارة نقابة المهن الزراعية برئاسة الدكتور سيد خليفة، شهداء الوطن الابرار وأسرهم الذين سالت دماؤهم علي ارض الوطن بمحافظة المنيا امس داعين المولي سبحانه وتعالي ان يلهم ذويهم الصبر والسلوان وان يشفي مصابي هذا العمل الإرهابي الخسيس الغادر.

وأكد المجلس وجموع الزراعيين ان هذه الاعمال لن تكسر إرادة الوطن وسيظل المصريون علي قلب رجل واحد فى مواجهة هذا الاٍرهاب الأسود.

واستهدف هجوم إرهابي، حافلتين، امس الجمعة، تقلان عددًا من المواطنين الأقباط، المتجهين إلى دير الأنبا صموئيل بالمنيا، مما أسفر عن استشهاد 7 وإصابة 19 آخرين
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