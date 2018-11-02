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أخبار العالم

فرنسا تدين هجوم المنيا وتؤكد وقوفها مع مصر في حربها على الإرهاب

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 09:31 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
رحيم يسري
أدانت الخارجية الفرنسية، الهجوم الإرهابي، الذي استهدف حافلة تقل مجموعة من الأقباط، اليوم الجمعة، في محافظة المنيا.

وقالت الوزارة: "فرنسا تدين بأشد العبارات الهجوم الذي استهدف حافلة كانت متوجهة إلى دير قبطي في محافظة المنيا".

وقدمت فرنسا التعازي لأسر الضحايا والمصابين والشعب المصري.

وأكدت الوزارة تضامن فرنسا الكامل والفعال مع مصر في حربها ضد الإرهاب، قائلة: إن "تلك الأعمال لا يمكنها إلا أن تعزز إرادتنا في مكافحة الإرهاب".
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