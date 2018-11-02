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رياضة

الأهلي والترجي.. الجماهير التونسية تفجر أزمة في استاد برج العرب

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 09:32 م
صدى البلد
محمد سمير
شهد ملعب برج العرب، الذي يستضيف مباراة الأهلي والترجي الآن، في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، أحداث شغب من الجماهير التونسية المؤازرة لفريق الترجي.

جاء ذلك؛ بعد أن القى مشجعو الترجي التونسي وبعض أفراد الألتراس، زجاجات المياه الفارغة على لاعبي الاهلى وحكم المباراة؛ اعتراضا على احتساب حكم اللقاء ضربة حرة "فاول" للاهلى، وانذار اللاعب يوسف ابليل؛ بعد تدخله القوى مع وليد أزارو.

وامتلأت مدرجات ملعب برج العرب بالجماهير المصرية والتونسية، وسط هتافات مدوية من جانب مشجعي الفريق الأحمر.

وكان الأمن قد وافق على حضور 60 ألف مشجع في مباراة الأهلي والترجي.
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