افتتاح أحدث وحدة للسمعيات داخل مستشفى الأقصر العام.. صور

قام اللواء دكتور عماد أبو العزائم السكرتير العام المساعد لمحافظة الأقصر، نيابة عن المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، يرافقه الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، اليوم الجمعة، بافتتاح أحدث وحدة للسمعيات بجنوب الصعيد داخل مستشفى الأقصر العام وذلك بحضور مدير المستشفى وكذلك الدكتور مصطفى يوسف أستاذ السمعيات بجامعة سوهاج.



ويعتبر هذا العمل باكورة تعاون بين محافظة الأقصر ومديرية الصحة واتحاد معاقي الأقصر بتبرع من إحدى سيدات الأعمال بالقاهرة، حيث تحتوي الوحدة على أحدث أجهزة في العالم للكشف المبكر عن إعاقات السمع وكذلك تشخيص أمراض الأذن الوسطي والعصب السمعي وضغط الأذن مما يعود بالفائدة الكبرى على أهالي الأقصر الذين كانوا يتكبدون مشقة السفر إلى أسيوط لعلاج أطفالهم.



كما تعتبر وحدة السمعيات أحد ثمار عام 2018 الذي اعتبره الرئيس عبد الفتاح السيسى عامًا لذوى الاحتياجات الخاصة.

