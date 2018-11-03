10 محاضر في حملة تموينية على عدد من المحلات التجارية بمدينة طلخا

شنت إدارة الرقابة التموينية بمديرية التموين بالدقهلية حملة أسفرت الحملة عن ضبط صاحب محل قطع غيار سيارات بشارع العراقى بناحية طلخا لم يقم بالإعلان عن الأسعار وتحرر محضر رقم 14922 لسنة 2018 جنح طلخا.



كما تم ضبط عبد الناصر .ا.م.ا صاحب محل قطع غيار سيارات بشارع العراقى بناحية طلخا لم يقم بالإعلان عن الأسعار وتحرر محضر رقم 14922 لسنة 2018 جنح طلخا.



كما تم ضبط (عبد الوهاب .م.ح.ح ) صاحب محل بقالة جملة وقطاعى بشارع المعاهدة لم يقم بالاعلان عن الاسعار وتحرر محضر رقم 14920 لسنة 2018 جنح طلخا وضبط (اسماعيل.ا.ع ) صاحب محل بيع قطع غيار سيارات بشارع المعاهدة بناحية طلخا لم يقم بالاعلان عن الاسعار وتحرر محضر رقم 14919 لسنة 2018 جنح طلخا.



كما تمكنت الحملة من ضبط صاحب محل سوبر ماركت بشارع العراقى بناحية طلخا لم يقم بالاعلان عن الاسعار وتحرر عن ذلك المحضر رقم14921 لسنة 2018 جنح طلخا وضبط (محمد.ح.م.م )صاحب محل اولاد حسن بشارع العراقى بناحية طلخا لم يقم بالاعلان عن الاسعار وتحرر عن ذلك المحضررقم 14923 لسنة 2018 جنح طلخا



كما تم ضبط البدال التموينى مسئول الجمعية التعاونية بطلخا ويدعى (على .ج.و )وذلك لغلق الجمعية فى مواعيد العمل الرسمية وتحررعن ذلك المحضررقم 14917 لسنة 2018 جنح طلخا وضبط صاحب محل للعطارة لم يقم بامساك شهادة صحية شارع العراقى وتحرر عن ذلك المحضر رقم 14918 لسنة 2018 جنح طلخا