طب المنوفية تنظم دورة تدريبية بعنوان جدارات صناعة القرار

أصدرت كلية الطب بجامعة المنوفية بيانا رسميًا أعلنت خلاله أنه فـى إطـار الأنشطـة الطلابية بالكلية ، دورة تدريبية تحت عنوان المهـارات المتكاملـة فـي جدارات صناعة القرار ، تحت رعاية الدكتور أحمد جمال الدين عميد الكلية ، ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية الدكتورة نانسي أسعد.



وأشار عميد الكلية خلال البيان، إلى أن الدورة تأتي ضمن برامج تنمية المهارات المعرفية لطلاب الكلية بالتعاون مع اتحاد الطلاب بالكلية، موضحًا أن البرنامج يهدف إلى إكساب المشاركين الجدارات التي تمكنهم من اتخاذ القرارات السديدة فى الحياة بشكل عام وتشمل محاور البرنامج صفات صانع القرار الجيد، تحديد الأولويات، أنواع القرارات، مراحل اتخاذ القرار، أسباب القرار الخاطئ والفعال، القرارات المستقبلية.



واستعرض الدكتور معوض الخولي أستاذ فيزياء الجوامد بكلية العلوم و رئيس الجامعة السابق، في محاضراته ولقائه بالطلاب المتدربين تجارب واقعية تناولت كيفية اتخاذ القرار ومراحل اتخاذ القرار والوقت المناسب، والعوامل المساعدة لدعم واتخاذ القرار، و ما هي المعوقات التي واجهته أثناء اتخاذ العديد من القرارات من واقع خبرته العملية، منذ أن كان و كيلًا لكلية العلوم بجامعة المنوفية لشئون التعليم والطلاب ثم عميدًا للكلية ثم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وانتهاء بفترة رئاسته للجامعة، وشهدت المحاضرة التدريبية تفاعلًا من الطلاب المتدربين أجاب فيها على استفساراتهم حول كيفية اتخاذ القرارات.



كما التقت عائشة أبودان المعيد بقسم أشغال فنية بكلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة المنوفية بالطلاب، وتحدثت معهم عن خبرات واقعية من خلال قرارات و مواقف إنسانية للدكتور معوض مع أعضاء هيئة التدريس، وفي نهاية البرنامج تم توزيع شهادات التقدير على الطلاب الذين اجتازوا البرنامج التدريبي بنجاح وكذلك الأساتذة المشاركين بالبرنامج.