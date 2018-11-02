التموين: 67 مليون مواطن يستفيدون من المنظومة.. فيديو

أكد أحمد كمال، المتحدث باسم وزارة التموين، أن هناك 20 مليون بطاقة تموين، و67 مليون مواطن يستفيدون من منظومة التموين.



أشار "كمال"، خلال لقائه ببرنامج "مش بالكلام" والمذاع عبر فضائية "المحور" ، أن حوالي 76 مواطن يصرفون الخبز، أي أنه يوجد دعم سلعي ودعم مالي داخل منظومة التموين.



أضاف أنه يتم تخصيص 87 مليار جنيه سنويًا لمنظومة التموين من ميزانية الدولة؛ 45 مليار جنيه للخبز، و43 مليار جنيه للتموين.