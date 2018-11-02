ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

التموين: 67 مليون مواطن يستفيدون من المنظومة.. فيديو

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 09:32 م
أحمد كمال متحدث التموين
أحمد كمال متحدث التموين
حمزة شعيب
أكد أحمد كمال، المتحدث باسم وزارة التموين، أن هناك 20 مليون بطاقة تموين، و67 مليون مواطن يستفيدون من منظومة التموين.

أشار "كمال"، خلال لقائه ببرنامج "مش بالكلام" والمذاع عبر فضائية "المحور" ، أن حوالي 76 مواطن يصرفون الخبز، أي أنه يوجد دعم سلعي ودعم مالي داخل منظومة التموين.

أضاف أنه يتم تخصيص 87 مليار جنيه سنويًا لمنظومة التموين من ميزانية الدولة؛ 45 مليار جنيه للخبز، و43 مليار جنيه للتموين.
loading...

ترشيحاتنا

اختفاء جزيرة في ظروف غامضة شمال اليابان

الأهلي والترجي.. مدرب التوانسة يهاجم حكم المباراة

الرئيس السيسي ينعى شهداء المنيا.. ويؤكد: عازمون على مكافحة الإرهاب الأسود

الرئيس السيسي وقرينته يشهدان افتتاح مسرح شباب العالم

ترامب: العقوبات على إيران تبدأ وطهران تتلقى ضربة قوية

حكاية حمدي قنديل مع الدجالين.. معمول له عمل واتعالج بسيجارة

أول جريمة قتل في القارة القطبية.. أبطالها عالمان روسيان

دكة بدلاء هجومية للأهلي أمام الترجى في نهائى افريقيا

صدمة قوية للترجي قبل مواجهة الأهلي بنهائي أبطال أفريقيا

السفارة الأمريكية: نقف مع المصريين حكومة وشعبا ضد الإرهاب

بيراميدز يهزم الاتحاد بثلاثية في أول ظهور مع حسام حسن.. فيديو

توفيق عكاشة: زيارات الرئيس السيسي الخارجية مدروسة ومخططة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الرياضة ورئيس الكاف يشهدان مباراة الأهلي والترجي في برج العرب.. صور

طريقة تحضير المسقعة بالبشاميل كالمحترفين

بريزنتيشن تجهز مدخلا خاصا لاستقبال لاعبي الأهلي قبل لقاء الترجي.. صور

شاهد.. موسم قطف الزيتون بعيون أهالي رام الله: رمز النضال

شاهد.. جماهير الأهلي على الصحراوي قبل مباراة النهائي الأفريقي

فيديو

الأهلي يتقدم على الترجي التونسي بهدف وليد سليمان بالشوط الأول.. فيديو
توفيق عكاشة: زيارات الرئيس السيسي الخارجية مدروسة ومخططة
وليد سليمان يسجل الهدف الأول للأهلي أمام الترجي.. فيديو
مساعد وزير الدفاع الروسي يهدي ضابطا مصريا قبعته العسكرية لهذا السبب
عكاشة: مصر أعادت بناء الخريطة السياسية العالمية وفق مصلحتها.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد نقل حضانة الطفل من الأم إلى الأب؟

هل تؤيد نقل حضانة الطفل من الأم إلى الأب؟