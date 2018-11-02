صفات من يدخلون الجنة بغير حساب.. فيديو

قال الدكتور محمد وهدان الداعية الإسلامي، إن يوم القيامة سيكون يوما عصيبا، فالناس تقول فيه: "يارب خلصنا ولو إلى النار".



وأضاف وهدان خلال لقائه على فضائية "الناس": هناك من يدخلون الجنة بغير حساب، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "إِذَا جَمَعَ اللَّهُ الْخَلائِقَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُنَادِي مُنَادٍ: أَيْنَ أَهْلُ الْفَضْلِ ؟ فَيَقُولُ نَاسٌ وَهُمْ يَسِيرُونَ ، فَيَنْطَلِقُونَ سِرَاعًا إِلَى الْجَنَّةِ ، فَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ فَيَقُولُونَ : إِنَّنَا نَرَاكُمْ سِرَاعًا إِلَى الْجَنَّةِ فَمَنْ أَنْتُمْ ؟ فَيَقُولُونَ : نَحْنُ أَهْلُ الْفَضْلِ ، فَيَقُولُونَ : مَا كَانَ فَضْلُكُمْ ؟ فَيَقُولُونَ : كُنَّا إِذَا ظُلِمْنَا صَبَرْنَا ، وَإِذَا أُسِيءَ إِلَيْنَا غَفَرْنَا ، وَإِذَا جُهِلَ عَلَيْنَا حَلُمْنَا ، فَيُقَالُ لَهُمُ : ادْخُلُوا الْجَنَّةَ ، فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ".