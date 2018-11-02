محافظ دمياط: نحتاج لوضعنا داخل الخطة السياحية

قالت منال عوض ميخائيل محافظ دمياط، إن الممشى العام على كورنيش النيل بالمحافظة واسع ولم ينل أي إشغالات من المطاعم والكافتريات.



وأوضحت منال خلال لقاء تليفزيوني مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج "نظرة" المذاع علي فضائية صدي البلد، أنها لم تتوقع كم النظافة التي تتمتع بها رأس البر، والتي تتمتع بتنظيم الشوارع وترتيبها، مضيفا أن منطقة اللسان تعد من العجائب التي تجذب عددا كبيرا من المواطنين.



وأشارت محافظ دمياط، إلى أن دمياط تحتاج لوضعها داخل الخطة السياسة، نظرا لما تمتلئ بها المحافظة من مناظر طبيعية ونظام، خاصة اللسان الذي تلتقي بها مياه النيل مع البحر.

