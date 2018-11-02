ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

محافظ دمياط: نحتاج لوضعنا داخل الخطة السياحية

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 09:58 م
صدى البلد
خالد محيي الدين
قالت منال عوض ميخائيل محافظ دمياط، إن الممشى العام على كورنيش النيل بالمحافظة واسع ولم ينل أي إشغالات من المطاعم والكافتريات.

وأوضحت منال خلال لقاء تليفزيوني مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج "نظرة" المذاع علي فضائية صدي البلد، أنها لم تتوقع كم النظافة التي تتمتع بها رأس البر، والتي تتمتع بتنظيم الشوارع وترتيبها، مضيفا أن منطقة اللسان تعد من العجائب التي تجذب عددا كبيرا من المواطنين.

وأشارت محافظ دمياط، إلى أن دمياط تحتاج لوضعها داخل الخطة السياسة، نظرا لما تمتلئ بها المحافظة من مناظر طبيعية ونظام، خاصة اللسان الذي تلتقي بها مياه النيل مع البحر.
loading...

ترشيحاتنا

كاف يوجه تحذيرا للأهلي قبل انطلاق ذهاب نهائي أفريقيا أمام الترجي

مساعد وزير الدفاع الروسي يهدي ضابطا مصريا قبعته العسكرية لهذا السبب

تعادل سلبي بأول 15 دقيقة بين الأهلي والترجي

وزير الرياضة ورئيس الكاف يشهدان مباراة الأهلي والترجي في برج العرب.. صور

تقنية الفيديو VAR تنصف الأهلي أمام الترجي فى الظهور الأول لها فى أفريقيا

9 وزراء يتوجهون إلى شرم الشيخ لحضور منتدى شباب العالم

حقيقة نجاة رضيع من حادث تحطم الطائرة الإندونيسية وقضائه 3 أيام في المياه

اختفاء جزيرة في ظروف غامضة شمال اليابان

الأهلى والترجى .. البلايلي يقلص الفارق و يحيى آمال التوانسة

مصدر أمني: أتوبيس يقل أقباطا تعرض لهجوم في المنيا

في عيد ميلادها.. تعرف على عدد أزواج ندى بسيوني

الأهلي فاز على الترجي 7 مرات في 18 مباراة.. من يفوز هذه المرة؟

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الرياضة ورئيس الكاف يشهدان مباراة الأهلي والترجي في برج العرب.. صور

طريقة تحضير المسقعة بالبشاميل كالمحترفين

بريزنتيشن تجهز مدخلا خاصا لاستقبال لاعبي الأهلي قبل لقاء الترجي.. صور

شاهد.. موسم قطف الزيتون بعيون أهالي رام الله: رمز النضال

شاهد.. جماهير الأهلي على الصحراوي قبل مباراة النهائي الأفريقي

فيديو

وليد سليمان يضيف الهدف الثالث للأهلي أمام الترجي ..فيديو
السولية يضيف الهدف الثاني للأهلي أمام الترجي
توفيق عكاشة: أردوغان ضرب تعظيم سلام لـ بوتين لهذا السبب..فيديو
عكاشة: مصر تقيم أكبر مناورة عسكرية بمشاركة 8 دول عربية
توفيق عكاشة: معييش فلوس واستقلت من التليفزيون المصري.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد نقل حضانة الطفل من الأم إلى الأب؟

هل تؤيد نقل حضانة الطفل من الأم إلى الأب؟