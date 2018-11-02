ترامب يتراجع عن تصريح حول إطلاق النار على المهاجرين غير الشرعيين

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إن المهاجرين غير الشرعيين الذين يرشقون قوات الجيش بالحجارة سيعتقلون لكن الجنود لن يطلقوا عليهم النار.



جاءت تصريحات ترامب للصحفيين بعد يوم من إشارته إلى أن القوات قد تطلق الرصاص على مهاجرين قادمين من دول أمريكا الوسطى إذا رشقوا الجنود بالحجارة.



وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن بعض المهاجرين رشقوا الحجارة "بشكل غادر وعنيف" على القوات المكسيكية عند عبورهم الحدود بين جواتيمالا والمكسيك، وقال ترامب "إذا أرادوا إلقاء الحجارة على جيشنا، فإن جيشنا سيرد"، وكان قد هدد في وقت سابق بإرسال 15 ألف جندي إلى الحدود مع المكسيك.