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فيديوجراف.. تعرف على كبار الحضور في منتدى شباب العالم

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 11:34 م
صدى البلد
إمام رمضان
تنطلق غدًا السبت، فعاليات الجلسة الافتتاحية لمنتدى شباب العالم 2018، "World Youth Forum"، بمدينة شرم الشيخ، والذي يقام للمرة الثانية.

ومن المقرر أن تبدأ الجلسات الخاصة بالمنتدي اعتبارًا من الأحد المقبل، على أن تستمر لمدة يومين.

وتقسم الجلسات على عدد من القاعات المجهزة لاستضافة أكثر من 5000 مشارك في فعاليات المنتدى، وتمتد مناقشة لتشمل عدد من المحاور المشتركة بين الحاضرين والمتعلقة بقضايا الشباب والتنمية المستدامة.

وفي الفيديو بالأسفل، نرصد لكم رؤساء الدولة والوزراء الحاضرين للمؤتمر، بالإضافة إلى المتحدثين.
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