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رياضة

صبحي عن حادث المنيا: لن يزيدنا إلا إصرارا على مواجهة الإرهاب

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 10:08 م
صدى البلد
ريهام بكير
نعي الدكتور اشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، شهداء الوطن من اقباط مصر الذين تعرضوا لحادث إرهابي اليوم الجمعة أثناء توجههم إلى دير الأنبا صموئيل بالمنيا، مما أسفر عن استشهاد 7 ، وإصابة 19 آخرين.

وتقدم صبحي بخالص التعازي لاسر الضحايا، مؤكدا أن "الحادث لن يزيد المصريين إلا إصرارا على مواجهة الإرهاب الأسود، واستكمال بناء الدولة المصرية الحديثة.

واستهدف هجوم إرهابي، حافلتين، اليوم الجمعة، تقلان عددًا من المواطنين الأقباط، المتجهين إلى دير الأنبا صموئيل بالمنيا، مما أسفر عن استشهاد 7 ، وإصابة 19 آخرين.
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