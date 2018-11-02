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حمدي رزق يعرض جولة محافظ دمياط بمكتبة مصر العامة.. فيديو

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 09:58 م
صدى البلد
خالد محيي الدين
عرض الإعلامي حمدي رزق تقرير فيديو لمنال عوض ميخائيل محافظ دمياط خلال جولتها في مكتبة مصر العامة.

قالت منال خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج "نظرة" المذاع علي فضائية صدي البلد، إن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء أعلمها أنها مرشحة لمنصب محافظ دمياط، من ثم بدأت في القراءة عن المحافظة التي لم تعمل عنها الكثير.

وأوضحت محافظ دمياط، أنها لم تتوقع كم الترحيب الكبير والحفاوة من سكان محافظة دمياط، مؤكدة أنها شعرت بالقلق في البداية خاصة أنها لم تزر محافظة دمياط من قبل.
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