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رياضة

وزير الرياضة ورئيس الكاف يشهدان مباراة الأهلي والترجي في برج العرب.. صور

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 09:59 م
صدى البلد
ريهام بكير
يشهد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة مباراة الأهلى والترجى التونسي، برفقة المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب وسفير تونس بالقاهرة وأحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم وهاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم ومحمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى والعامرى فاروق نائب رئيس المجلس، وأعضاء مجلس الإدارة في ذهاب نهائى دورى أبطال أفريقيا والتى تقام على ستاد برج العرب بالإسكندرية.

وأعرب صبحي عن ثقته في اللاعبين، مشيرا إلى أنه على اللاعبين لتحقيق نتيجة طيبة لحسم البطولة مبكرا، وسط حضور جماهيري رائع سوف يكون داعم كبير.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أنهى الشوط الأول بهدف نظيف احرزه وليد سليمان من ضربة جزاء في الدقيقة 34.
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