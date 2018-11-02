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ثقافة

شاهد .. ترميم 5 تماثيل لسيدة الحرب في المتحف المصري الكبير

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 10:14 م
صدى البلد
علاء المنياوي
رصدت كاميرا موقع صدي البلد أثناء جولتها في معمل ترميم الآثار الثقيلة بالمتحف المصري الكبير مجموعة من أجمل تماثيل المعبودة "سخمت"، والتي يجري ترميمها لتدخل ضمن سيناريو عرض المتحف عند إفتتاحه في 2020.

سألنا م.حسام راشد مدير عام إدارة ترميم الآثار الثقيلة بالمتحف الكبير عن المعبودة سخمت وأهميتها، وقال لنا إن مركز عبادتها كان فى منف، وغالبا تمثل كسيدة برأس لبؤة جالسة على العرش أو واقفة.

وتابع: وهى أحد أعضاء ثالوث منف (بتاح-سخمت-نفرتم)، وكانت تلقب بسيدة الحرب وسيدة الأرضيين مصر العليا والسفلى أو القوية، وكانت تتزين بعلامة توحيد شمال وجنوب مصر وتمسك فى يدها مفتاح الحياة عنخ، ويعلو رأسها قرص الشمس وثعبان كوبرا.

وتابع: وقد استقبلنا في الإدارة 5 قطع اثرية ثقيلة تمثل المعبودة سخمت على مجموعتين، الأولى عبارة عن تمثالين لسخمت مزينة على الرأس بالكوبرا وتمسك فى يدها مفتاح الحياة عنخ وواردة من الأقصر، وقد تم الانتهاء من أعمال الترميم الخاصة بهما وعمل تصميم لجزء تدعيمى بقاعدة إحداهما.

وأضاف: والمجموعة الثانية واردة من منطقة آثار البهنسا بالمنيا، وهي عبارة عن ثلاثة تماثيل للمعبودة سخمت جالسة على العرش، ويزين احدهم قرص الشمس على رأسها ومفتاح الحياة عنخ في يدها اليسرى، وجار تنفيذ أعمال الترميم اللازمة لهم بالتوازى فى وقت واحد، لالتزامنا بالجدول الزمنى الخاص بالافتتاح وتعتبر حالتهم مقبولة ومستقرة.
شاهد .. ترميم 5 تماثيل لسيدة الحرب في المتحف المصري الكبير
شاهد .. ترميم 5 تماثيل لسيدة الحرب في المتحف المصري الكبير
شاهد .. ترميم 5 تماثيل لسيدة الحرب في المتحف المصري الكبير
شاهد .. ترميم 5 تماثيل لسيدة الحرب في المتحف المصري الكبير
شاهد .. ترميم 5 تماثيل لسيدة الحرب في المتحف المصري الكبير
شاهد .. ترميم 5 تماثيل لسيدة الحرب في المتحف المصري الكبير
شاهد .. ترميم 5 تماثيل لسيدة الحرب في المتحف المصري الكبير
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