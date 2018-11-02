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عكاشة: مصر تقيم أكبر مناورة عسكرية بمشاركة 8 دول عربية

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 10:05 م
توفيق عكاشة
توفيق عكاشة
هاني حسين
قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن مصر تقيم على أرضها واحدة من أكبر المناورات العسكرية العربية، بمشاركة 8 دول عربية في قاعدة محمد نجيب العسكرية.

ووجه عكاشة في برنامجه " مصر اليوم " المذاع على قناة " الحياة"، التحية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلا: "أنا سعيد بالرئيس الذي يتمتع بإرادة فولاذية، ورغبته في تحقيق هدفه في إنشاء قوة عربية مشتركة لمواجهة ما يحدث على الأرض في المنطقة العربية، وتحية صادقة باحترام وتقدير إلى الرئيس على إرادته لأنه يضع أهداف ويعمل بلا كلل أو ملل".

وتابع عكاشة أن قاعدة محمد نجيب العسكرية تشهد أكبر مناورات عسكرية عربية، ويشارك فيها قوات برية وجوية وبحرية.
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