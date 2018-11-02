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مهندس مسئول عن مدينة الأثاث بدمياط يوضح أهم تطورات المشروع

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 10:16 م
صدى البلد
خالد محيي الدين
قال المهندس نزار أمير أحد المسئولين عن مدينة الأثاث بدمياط، إن المشروع يقوم على مساحة 331 فدانا ويتكون من 54 هنجرا كبيرا للتخزين، و 348 ورشة نجارة.

وأوضح أمير خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج "نظرة" المذاع علي فضائية "صدى البلد"، أن هناك 5 مراكز خدمية داخل المشروع بها مكاتب إدارة، إسعاف ونقطة شرطة، مضيفا أن المدينة يحدها الطريق الدولي، بالإضافة لشبكة الطرق التي تصل إلى 25 كيلو مترا.

وأشار المهندس، إلى أن المدينة تحتوي على جميع المرافق من مياة، كهرباء، صرف صحي وغاز طبيعي.
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