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تعليم

جامعة القاهرة: الهجوم الإرهابي في المنيا مخطط إجرامي خسيس

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 10:16 م
صدى البلد
عمر سلامة
أدانت جامعة القاهرة، الحادث الإرهابي البشع الذي وقع في المنيا، وأودى بحياة الأبرياء الآمنين الذين راحوا ضحية لعقول خانت الله والوطن.

واستنكرت جامعة القاهرة، برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة ، هذه الأعمال الإرهابية الدنيئة، مؤكدة أن تلك الأعمال الإجرامية لاتفرق بين مسلم ومسيحي، ولن تزيد الشعب المصري إلا إصرارا وصلابة لدحر هذا الإرهاب الأسود الذى يستهدف وحدة المصريين، مما يتطلب تكاتف الشعب في مواجهته بصلابة.

وشددت جامعة القاهرة، فى بيانها، على دعمها لمؤسسات الدولة فى جهودها لمواجهة الإرهاب والقضاء عليه، حتى تنعم الدولة المصرية بالأمن والاستقرار، مؤكدة أن الشعب المصري، ومن خلال قيادته السياسية الحكيمة وبإرادته الصلبة، سيقف ضد تلك المخططات الإجرامية الخسيسة.

وأعرب الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، عن خالص تعازيه وتعازى أسرة جامعة القاهرة، أساتذة وطلابآ وعاملين للشعب المصري، ولأسر الضحايا، متمنيآ الشفاء العاجل للمصابين.
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