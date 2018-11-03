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فن

الفيلم الإيراني هجوم بأيام قرطاج السينمائية

السبت 03/نوفمبر/2018 - 02:01 ص
صدى البلد
محمد نبيل

يشارك الفيلم الإيراني هجوم للمخرج شهرام مكري في فعاليات الدورة الـ 29 من أيام قرطاج السينمائية (من 3 وحتى 10 نوفمبر) ضمن قسم السينما الآسيوية.

ويعد أيام قرطاج السينمائية أحد أهم وأعرق وأقدم المهرجانات العربية حيث تأسس عام 1961، ويضم في دورته الحالية أكثر من 200 فيلم من 47 بلدًا في مختلف أقسام المهرجان، وهي من إنتاج سنتيّ 2017 و2018، من ضمنها 54 فيلمًا عربيًا.

وكان هجوم قد حصل على عرضه العالمي الأول في مهرجان برلين السينمائي الدولي، كما شارك في العديد من المهرجانات العالمية منها مهرجان ترانسيلفانيا الدولي في رومانيا ومهرجان فجر السينمائي بإيران.

تدور أحداث الفيلم في أجواء بوليسية حول جريمة تحدث داخل نادي رياضي، حيث قام شاب بقتل شخص آخر داخله، وعندما تصطحب الشرطة المتهم بالقتل إلى موقع الجريمة، تحدث جريمة قتل أخرى ويتحول الأمر إلى ما يشبه الدوامة، ويجد القاتل إنها فرصة مثالية للهروب.
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