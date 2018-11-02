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اقتصاد

أسهم أوروبا تسجل أفضل أسبوع منذ ديسمبر 2016

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 10:14 م
صدى البلد
رويترز
واصلت الأسهم الأوروبية الصعود لثالث جلسة على التوالي، بعد أن غذى الرئيس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب آمالا بين المستثمرين بأن اتفاقا لإنهاء نزاع طال أمده بشأن التجارة قد يتم الوصول إليه أثناء اجتماع مع نظيره الصيني شي جين بينغ في وقت لاحق هذا الشهر.

وسجل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي أعلى مستوى منذ العاشر من أكتوبروتوج أفضل أسبوع له منذ ديسمبر2016 بمكاسب بلغت 3.4%، ومن بين المؤشرات الرئيسية في أوروبا، أغلق المؤشر داكس الألماني مرتفعا 0.6%، بدعم من مكاسب لمصدرين كبار مثل فولكسفاغن لصناعة السيارات التي صعد سهمها 4%.

وقاد مؤشر قطاع السيارات الأوروبي المكاسب مع صعوده 1.7% وسط تفاؤل المستثمرين بشأن علامات على التقدم في محادثات التجارة.

وصعد مؤشر قطاع التكنولوجيا 1%، متجاهلا نتائج مخيبة للآمال من Apple دفعت أسهم الشركة المصنعة لهواتف آيفون للهبوط بنسبة 7%. وأغلق مؤشر القطاع المصرفي مرتفعا 1.4%.
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