توفيق عكاشة: أردوغان ضرب تعظيم سلام لـ بوتين لهذا السبب..فيديو

قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن روسيا قامت بتمرير صواريخها الموجهة إلى سوريا في سماء تركيا أكثر من مرة، وفي المقابل لم يستطع أردوغان أن يعلق على هذا الأمر.



وأضاف "عكاشة" في برنامجه "مصر اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، قائلا:" أردوغان ضرب تعظيم سلام لـ بوتين وقال له تمام يافندم".



وتابع: "روسيا أرسلت مجموعة من الرسائل الهامة إلى تركيا التي قُتل فيها السفير الروسي، وتلك الرسائل أكدت على أن تركيا لا شيء بجانب روسيا، والصغير ميلعبش مع الكبير".

