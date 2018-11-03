بعد وفاته أمس ..مخترع سوبر ماريو الخفي.. اللعبة التي ألهمت جيلا بأكمله

نعت عددًا من الصحف الدولية رجل الأعمال الأمريكي ماريو سيجيل، الذي كان سببًا في ظهور لعبة فيديو ألهمت جيلًا بأكمله بعدما توفي أمس، عن عمر يناهز ال84، وفق ما قالت شبكة بي بي سي.





ومات ماريو سيجيل، والذي سميت لعبة سوبر ماريو الشهيرة باسمه.





وبرغم أنه ليس مخترعها، إلا أن ماريو أعطى للعبة شهرتها التي ظلت مثارًا للاهتمام الكثيرين خلال العقود الثلاثة الماضية، فاسمها الأول "جامب مان" لم يكن ليثير الكثيرين وتستمر اللعبة.





وكان رجل الأعمال متخصص بالعقارات، وهو أمريكي من أصول إيطالية.



