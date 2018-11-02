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شيماء سيف تغني ديسباسيتو بطريقة مضحكة بعد استنشاق الهيليوم

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 10:17 م
صدى البلد
عبد الخالق صلاح
قامت الفنانة شيماء سيف، باستنشاق غاز الهيليوم على الهواء ليظهر صوتها مضحكا جدا.

وادت سيف، أغنية ديسباسيتو، خلال تقديمها برنامج الكوميديا للاطفال «مس أندرستاند»؛ والذي تستضيف فيه كل أسبوع طفلا جديدا وتضعه في مجموعة من المواقف المضحكة على الشاشة.

يذكر ان ضيف حلقة اليوم طفلة تدعى نوراي؛ ووضعتها «سيف» على جهاز كشف الكذب؛ والذي يظهر كذبها في عدد من الأسئلة منها، أنها لا تحب كل زملائها في الفصل الدراسي.
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