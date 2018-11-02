لرفع المشقة عن ذويهم.. السجون تجمع نزلاءها الأقارب في سجن واحد.. والداخلية: إعلاء قيم حقوق الإنسان وإعادة تأهيلهم لانخراطهم فى مدارج المجتمع عقب انتهاء العقوبة

فى لمسة إنسانية .. نقل 7 من نزلاء السجون بجوار ذويهم

الداخلية:

القرار لرفع المشقة عن ذويهم

تقديم كافة أوجه الرعاية النفسية والإجتماعية للنزلاء

تحقيق أكبر قدر من التواصل الاجتماعى لهم



«يد تحمي والأخرى تعمل علي راحة المواطنين» هكذا دائمًا ما تكون وزارة الداخلية جنبًا إلى جنب مع أبناء الشعب المصري، فرغم الضغوط الأمنية والتحديات الكبرى التي تواجهها، إلا أنها لم تتوان فى دعم المواطن المصرى ومساندته فى جميع نواحى الحياة، والتي يتصدرها الجانب الإنساني، إذ يحرص حراس الوطن على توطيد العلاقة بينهم وبين المواطنين من توفير جميع الجوانب الإنسانية والتي يأتي أحدها، وهي تقديم كافة أوجه الرعاية النفسية والإجتماعية للنزلاء، وتحقيق أكبر قدر من التواصل الاجتماعى لهم ، من خلال المواقفة علي نقل عدد من السجناء إلي السجون المودع فيها ذويهم وذلك توفيرًا للمشقة أثناء الزيارة، تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية.



وفي هذا الإطار وافق قطاع السجون على ملتمس عدد من نزلاء السجون، بنقلهم إلى السجون المودع بها ذووهم " أشقاء – أبناء – أباء " ، لما يمثله ذلك من مشقة على ذويهم أثناء زيارتهم.



وتم نقل 7 نزلاء من سجون مختلفة إلى السجون المودع بها ذويهم (أشقاء ، أبناء ، أباء) وذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تقديم كافة أوجه الرعاية النفسية والإجتماعية للنزلاء، وتحقيق أكبر قدر من التواصل الاجتماعى لهم.



ولاقت تلك المبادرة استحسان المساجين وذويهم، وسط فرحة عارمة للنزلاء بلم شملهم بأشقائهم وأبنائهم وآبائهم والاستجابة لملتمسهم، وقدموا الشكر لوزارة الداخلية ورجالها علي رعايتهم نفسيًا وإجتماعيًا، و التخفيف على كاهلهم في مشقة الزيارة.



كما تم التوجيه بفحص باقى الحالات التى تنطبق عليها نفس الظروف، وذلك فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى إعلاء قيم حقوق الإنسان، وإعادة تأهيل نزلاء السجون لانخراطهم فى مدارج المجتمع عقب إنتهاء العقوبة من خلال التأهيل النفسى والاجتماعى لكافة نزلاء السجون.