أعلنوا مساندتهم لمصر ضد الإرهاب.. الرئيس الفلسطيني يعزي البابا تواضروس في حادث المنيا.. والسفارات الأمريكية والألمانية والإيطالية: حادث غاشم وحدنا ضد هذا الفيروس

العالم يقف بجانب مصر بعد حادث المنيا:

أبو مازن يعزي الرئيس السيسي في ضحايا حافلة المنيا

الرئيس الفلسطيني يعزي البابا تواضروس في ضحايا حافلة المنيا

رئيس كندا: نقف مع الشعب المصري ضد الإرهاب

سفارة إيطاليا تساند مصر بعد الهجوم الإرهابي على حافلة المنيا

السفارة الألمانية بالقاهرة: نقف بقوة إلى جانب الشعب المصري ضد الإرهاب

رئيس البرلمان العربي يدين الهجوم الإرهابي بحافلة المنيا

سفارة فلسطين تستنكر العمل الإرهابي بالمنيا

السفارة الأمريكية: نقف مع المصريين حكومة وشعبا ضد الإرهاب





استهدفت يد الإرهاب الغادر حافلة كانت تقل مجموعة من الأقباط المصريين كانوا في طريقهم لزيارة دير القديس الأنبا صموئيل المعترف في المنيا، ما أسفر عن وفاة 7 أشخاص، وإصابة 19 آخرين.





وسارع العالم إلى مساندة مصر ومواساتها في الحادث الأليم،





عزاء فلسطيني للبابا





قدم محمود عباس "أبو مازن"، رئيس دولة فلسطين، العزاء، للبابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في ضحايا الهجوم الإرهابي الذي استهدف حافلة تقل أقباطا، اليوم الجمعة، كانت متجهة إلى دير في محافظة المنيا بصعيد مصر، والذي أسفر عن استشهاد 7 مواطنين وإصابة 7 آخرين.





وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، أعرب أبو مازن عن إدانته واستنكاره الشديدين لهذا العمل الإرهابي الجبان، الذي يتنافى مع كل القيم والأعراف والأخلاق الإنسانية والأديان السماوية، ويهدف إلى زعزعة الاستقرار وضرب النسيج الوطني المصري.





وأكد الرئيس الفلسطيني، تضامن فلسطين ووقوفها مع الأشقاء بجمهورية مصر العربية في وجه هذا العمل الإرهابي البشع، الذي لا يمت لأي دين أو أخلاق بصلة، سائلا- العلي القدير- الرحمة للضحايا، والشفاء العاجل للجرحى.





السفارة الأمريكية





وأدانت السفارة الأمريكية في القاهرة الهجوم الإرهابي الذي استهدف الحافلة بالمنيا.





وغردت السفارة، عبر «تويتر»،: «تدين السفارة الأمريكية بأقوى العبارات الهجوم الإرهابي الذي حدث اليوم ضد المصريين في المنيا ونقدم تعازينا المخلصة».





وأضافت: «نحن نقف مع الحكومة المصرية والشعب المصري ضد الإرهاب».





كما، استنكرت سفارة دولة فلسطين بالقاهرة ومندوبيتها الدائمة لدى جامعة الدول العربية، العمل الإرهابي الجبان الذي استهدف حافلة متجهة من محافظة سوهاج إلى دير الأنبا صموئيل بمحافظة المنيا، وأسفر عن استشهاد سبعة مواطنين وإصابة أربعة عشر آخرين.





عمل جبان وغادر





ووصف السفير دياب اللوح، سفير دولة فلسطين بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، الهجوم بالعمل الغادر والجبان الذي استهدف مدنيين آمنيين في طريقهم للعبادة، مؤكدًا أن جمهورية مصر العربية أقوى من الإرهاب وعصية على الإنكسار أو الهزيمة، وأن مثل هذه الأعمال لن تستطيع النيل من مسيرة التنمية والازدهار التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي والجيش المصري الباسل، وكافة الأجهزة الأمنية التي لاتؤول جهدًا من أجل الإبقاء على أمن وأمان المواطن في مصر العظيمة، وأكبر مثال على ذلك منتدى شباب العالم المقام حاليًا في شرم الشيخ بترتيبات وإعدادات عالمية المستوى.





ونقل السفير دياب اللوح خالص تعازي الرئيس محمود عباس إلى ذوي الشهداء الذين قضوا خلال العمل الإرهابي، والأمنيات بالشفاء للجرحى والمصابين، سائلين المولى- عز وجل- أن يتغمد الشهداء برحمته ويمنّ على المصابين والجرحى بالسلامة.





السفارة الألمانية





وأدانت السفارة الألمانية في القاهرة، الهجوم الإرهابي الذي استهدف حافلة في محافظة المنيا، عصر اليوم الجمعة.





وغرَّدت السفارة الألمانية، عبر صفحتها الرسمية على «تويتر»: «تدين السفارة الألمانية في القاهرة بشدة، الهجوم الإرهابي على مجموعة من المواطنين المسيحيين، في طريقهم إلى دير الأنبا صموئيل المعترف».





وقال السفير يوليوس جورج لوي، السفير الألماني في القاهرة: «لقد تأثرت بشدة من هذا الهجوم المتجدد والخسيس على مواطنين مصريين مسالمين في محافظة المنيا».





وتابع: «لا يوجد ما يبرر القيام بأعمال عنف إرهابية مثل هذه.. إنني أشاطر ذوي القتلى أحزانهم؛ وأتمنى الشفاء العاجل للجرحى.. إن ألمانيا تقف بقوة إلى جانب الشعب المصري».





السفارة الإيطالية





أكدت سفارة إيطاليا في القاهرة، مساندتها لمصر حكومة وشعبا ضد الإرهاب، بعدما استهدف مجموعة من الإرهابيين حافلة تقل أقباطا مصريين في المنيا.





وغردت السفارة عبر «تويتر»: «سفارة إيطاليا تدين بشدة الهجوم الشنيع وتعرب عن تعازيها لأسر الضحايا».





وأضافت: «تقف إيطاليا مع الحكومة المصرية والشعب المصرية في مكافحة الإرهاب ودعم التنوع الديني والثقافي».





البرلمان العربي





أدان الدكتور مشعل السلمي، رئيس البرلمان العربي، بشدة الحادث الإرهابي الجبان الذي استهدف اليوم، مجموعة من الأقباط الذين كانوا يستقلون إحدى الحافلات بمحافظة المنيا، وأدى إلى سقوط عدد من المدنيين الأبرياء بين قتيل وجريح.





وأعلن رئيس البرلمان العربي، في بيان له، دعم البرلمان العربي وتضامنه الكامل مع مصر رئيسًا وحكومةً وبرلمانًا وشعبًا في حربها ضد قوى الإرهاب والتطرف البغيض، وفي كل ما تقوم به من خطط وإجراءات للتصدي للجماعات الإرهابية المتطرفة التي تستهدف قوات الأمن والأبرياء من أبناء الشعب المصري.





وأكد أن الحادث ينم عن سلوكٍ إجرامي مُدان لا ترتكبه سوى التنظيمات الإرهابية والإجرامية، مشددًا على أن مثل هذه العمليات الإرهابية الجبانة لن تزيد الشعب المصري إلا قوة وعزيمة على اقتلاع الإرهاب من جذوره وتفويت الفرصة على هؤلاء المجرمين والتصدى لإجرامهم.





وعبر عن تقدير البرلمان العربي العالي للجهود التي تبذلها القوات المسلحة وقوات الشرطة المصرية للحفاظ على أمن واستقرار مصر ضد قوى الإرهاب والتطرف.



