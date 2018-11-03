ممثل أمير الكويت: منتدى شباب العالم يسهم في تعزيز الحوار بين الثقافات

أكد ممثل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الكويتي محمد الجبري، الحرص على المشاركة في منتدى شباب العالم 2018، الذي تحتضنه مدينة شرم الشيخ؛ باعتباره منصة حوارية تسهم في تعزيز الحوار بين الثقافات والحضارات.



وقال الجبرى - في تصريح صحفي، قبيل مغادرته والوفد المرافق له الكويت، مساء اليوم الجمعة، متجهًا إلى شرم الشيخ: "يشرفني أن أنقل تحيات سمو أمير البلاد، حفظه الله ورعاه، إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، وإلى شعب مصر الكريم، وتمنيات سموه لمصر بدوام التقدم والازدهار".



وأضاف أن الكويت أولت اهتمامًا كبيرًا، وحرصًا عميقًا على تلبية دعوة الرئيس السيسي للمشاركة في المنتدى، الذي يسهم في تعزيز الحوار بين الثقافات والحضارات، وترسيخ مبادئ العيش المشترك.



وشدد ممثل أمير الكويت وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الكويتي، على عمق الشراكة الاستراتيجية والتاريخية بين الكويت ومصر في شتى المجالات، معربًا عن فخره واعتزازه بتمثيل أمير الكويت في هذه التظاهرة العالمية.



وأشار إلى حرص الكويت على أن تكون في مقدمة الدول التي ترعى وتتبنى الطاقات الشبابية، موضحًا أن ما حققته من تقدم في مؤشر تنمية الشباب، جاء نتيجة الدعم اللامحدود الذي توليه القيادة السياسية لفئة الشباب.