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اقتصاد

أمين جائزة خليفة للتمور: مهرجان سيوة أخذ موقعه الذي يستحق بين المعارض

السبت 03/نوفمبر/2018 - 01:07 ص
تمور
تمور
أ ش أ
صرح الدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، بأن مهرجان سيوة للتمور والذي ستنطلق فعالياته للعام الرابع خلال الفترة من 7-9 نوفمبر الجاري أخذ موقعه الذي يستحق بين المعارض والمهرجانات المتخصصة بزراعة النخيل وإنتاج وصناعة وتسويق التمور على خارطة التجارة العالمية. 

وأضاف عبد الوهاب زايد ، في بيان، أن المهرجان أضحى قصة نجاح وعلامة فارقة للتمور المصرية ومقصد المستثمرين وتجار التمور من مختلف أنحاء العالم. 

ولفت الى أن مهرجان التمور المصرية جاء ليؤكد على عمق العلاقات الثنائية التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين ، وعلى الثقة الكبيرة التي توليها القيادة السياسية في البلدين من أجل العمل سويا لتطوير وتنمية قطاع التمور في مصر ، مؤكدا دعم الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء الإماراتي ، والشيخ نهيان مبارك آل نهيان وزير التسامح رئيس مجلس أمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي.

وأثنى على التعاون المثمر بين الأمانة العامة للجائزة مع كل من وزارة التجارة والصناعة ومحافظة مطروح وبقية الجهات المعنية على مستوى مصر وعدد من المنظمات الدولية، من أجل العمل سويا لتطوير وتنمية قطاع نخيل التمر بمصر، وهو الهدف الرئيسي من عقد المهرجان، وبالتنسيق مع سفارة الإمارات في القاهرة التي لم تألوا جهدا في تقديم كافة التسهيلات والدعم لضمان نجاح برامج التنمية وتحقيق أهدافها السامية.

وأضاف " نقدر دور كافة الشركاء في إنجاح هذا المهرجان لإبراز الوجه الحضاري المشرق لمصر والدور الريادي لدولة الإمارات ومساهمتها الفاعلة في صنع الحضارة الإنسانية ومكانتها المرموقة على الصعيدين العربي والدولي.
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