ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

سيارات

شركات السيارات تحاول إنقاذ السوق بعروض خاصة

السبت 03/نوفمبر/2018 - 01:16 ص
صدى البلد
مصباح المصرى
في ظل إحجام الكثير من عملاء السيارات عن الشراء وتوقف حالة البيع والشراء داخل سوق السيارات نتيجة قرب بداية العام الجديد 2019 والتي تصبح به الجمارك صفرا على السيارات الأوروبية وذلك؛ طبقا لاتفاقية الشراكة الاوروبية فقد أصاب سوق السيارات حالة من الشلل التام بعد إحجام الكثير من المستهلكين عن الشراء انتظارا لتخفيض أسعار السيارات مع بداية العام الجديد.

وسارعت بعض الشركات لإنقاذ الموقف حيث قامت شركتى المنصور للسيارات وجى بى غبور أوتو لتحريك حركة البيع حيث أعلنت جى بى غبور أوتو أنه في حال قيام العميل بشراء أي من سياراتها ماركة هيونداي – مازدا - شيري – جيلي ابتداء من شهر نوفمبر 2018 وحتى نهاية شهر يناير 2019 سواء تم الشراء من احدى صالات العرض أو من خلال الموزعين المعتمدين فإن الشركة ملتزمة برد أية فروق في أسعار السيارات قد تطرأ على الأسعار الرسمية المعلنة من قبل جي بي غبور أوتو خلال الفترة المذكورة إلي العميل وذلك من أي فرع من فروع جي بي غبور أوتو تيسيرا على العملاء.

جاء ذلك القرار انطلاقا من حرص الشركة على ضمان استمرار الثقة التي تمنحهم دائما لعملائها ويقلل من مخاوفهم تجاه تذبذب الأسعار وكذلك حمايتهم من أية خسائر مادية قد تحدث بسبب عدم استقرار الأسعار.

كما أعلنت المنصور للسيارات تأمين عملاء أوبل ضد تقلبات الأسعار في سوق السيارات خلال الفترة المقبلة وذلك من خلال الإعلان عن رد أية فروق أسعار قد تحدث بين السعر الرسمي المعلن لسيارات أوبل وبين سعرها خلال يناير المقبل.

وقالت أن أي عميل سيقوم بشراء أوبل خلال الفترة من نوفمبر الجاري وحتى 31 يناير المقبل من إحدى صالات العرض التابعة لـ " المنصور " أوأحد من الموزعين المعتمدين فإن أي تغير يطرأ على الأسعار الرسمية خلال هذه الفترة ستعمل الشركة على رده إلى العميل من أي فرع من فروع المنصور.
loading...

ترشيحاتنا

نجوم صراع العروش يفتحون النار على ترامب بسبب استغلال بوستر المسلسل

السيسي: الشر والخراب عمرهم ما يهزموا المحبة والسلام.. فيديو

في عيد ميلاده.. 5 زوجات فى حياة مدحت صالح أبرزهن نورا وسمية الألفى

وزير الرياضة ورئيس الكاف يشهدان مباراة الأهلي والترجي في برج العرب.. صور

عمرو يوسف وكندة علوش يستقبلان مولودتهما الأولى

بيراميدز يهزم الاتحاد بثلاثية في أول ظهور مع حسام حسن.. فيديو

الأهلي فاز على الترجي 7 مرات في 18 مباراة.. من يفوز هذه المرة؟

كاف يوجه تحذيرا للأهلي قبل انطلاق ذهاب نهائي أفريقيا أمام الترجي

طريقة تحضير المسقعة بالبشاميل كالمحترفين

توفيق عكاشة يكشف عن مرضه الخطير على الهواء .. فيديو

عقوبات مغلظة من الكاف على الترجي قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا

الصحة تكشف الحصيلة النهائية لشهداء ومصابى حادث المنيا الإرهابي .. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الرياضة ورئيس الكاف يشهدان مباراة الأهلي والترجي في برج العرب.. صور

طريقة تحضير المسقعة بالبشاميل كالمحترفين

بريزنتيشن تجهز مدخلا خاصا لاستقبال لاعبي الأهلي قبل لقاء الترجي.. صور

شاهد.. موسم قطف الزيتون بعيون أهالي رام الله: رمز النضال

شاهد.. جماهير الأهلي على الصحراوي قبل مباراة النهائي الأفريقي

فيديو

موجز الأخبار.. انطلاق منتدي شباب العالم غدا.. ومحمد رمضان وتوفيق عكاشة في مول مصر
والد الشهيد الدرة: تلقيت تهديدات بالقتل للتنازل عن القضية
الصحة تكشف الحصيلة النهائية لشهداء ومصابى حادث المنيا الإرهابي .. فيديو
والد الدرة: نثمن مجهودات الرئيس السيسي لإنهاء الانقسام الفلسطيني.. فيديو
والد الدرة: إسرائيل ادعت أن استشهاد ابني مفبركا.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد نقل حضانة الطفل من الأم إلى الأب؟

هل تؤيد نقل حضانة الطفل من الأم إلى الأب؟