جمال الدرة يكشف تفاصيل استشهاد ابنه وآخر كلمات قالها.. فيديو

روي جمال الدرة والد الشهيد الطفل الفلسطيني محمد الدرة، تفاصيل استشهاد ابنه برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي الغاشم، قائلا:" في يوم استشهاد أبني كنت ذاهبا معه إلى غزة لشراء سيارة جديدة وفي طريق العودة حاصرتنا نيران قوات الإحتلال الصهيوني".



وأضاف الدرة، في حواره مع الإعلامي أسامة كمال في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة " دي إم سي"، قائلا:" تم إطلاق النيران علينا بشكل كبير ولم أستطع الهروب، فأخذت قطعة إسمنتية كجدار يحمينا من النيران، ووضعت ابني خلف ظهري ".



وتابع:" تم إطلاق الرصاص علينا بشكل مباشر وحاولت ان احمي ابني لمنع وصول الرصاص إليه، وقال لي محمد « ليش يطلقون علينا الرصاص الكلاب ؟» وكررها أكثر من مرة".



وأكمل:" وعندما أصيب ابني في قدمه اليمنى قال لي « أصابوني الكلاب .. ومتخفش يا أبا وأنا هتحمل»"، مضيفا:" استمرت قوات الاحتلال في إطلاق النيران بشكل كثيف حتى بعد إصابة ابني إلى أن وجدت رأس ابني ملقيا على رجلي اليمنى وهناك فتحة في ظهره وأيقنت في تلك اللحظة أن ابني قد استشهد".

