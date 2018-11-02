ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

جمال الدرة يكشف تفاصيل استشهاد ابنه وآخر كلمات قالها.. فيديو

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 11:16 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
هاني حسين
روي جمال الدرة والد الشهيد الطفل الفلسطيني محمد الدرة، تفاصيل استشهاد ابنه برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي الغاشم، قائلا:" في يوم استشهاد أبني كنت ذاهبا معه إلى غزة لشراء سيارة جديدة وفي طريق العودة حاصرتنا نيران قوات الإحتلال الصهيوني".

وأضاف الدرة، في حواره مع الإعلامي أسامة كمال في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة " دي إم سي"، قائلا:" تم إطلاق النيران علينا بشكل كبير ولم أستطع الهروب، فأخذت قطعة إسمنتية كجدار يحمينا من النيران، ووضعت ابني خلف ظهري ".

وتابع:" تم إطلاق الرصاص علينا بشكل مباشر وحاولت ان احمي ابني لمنع وصول الرصاص إليه، وقال لي محمد « ليش يطلقون علينا الرصاص الكلاب ؟» وكررها أكثر من مرة".

وأكمل:" وعندما أصيب ابني في قدمه اليمنى قال لي « أصابوني الكلاب .. ومتخفش يا أبا وأنا هتحمل»"، مضيفا:" استمرت قوات الاحتلال في إطلاق النيران بشكل كثيف حتى بعد إصابة ابني إلى أن وجدت رأس ابني ملقيا على رجلي اليمنى وهناك فتحة في ظهره وأيقنت في تلك اللحظة أن ابني قد استشهد".
loading...

ترشيحاتنا

الاهلى والترجى.. صدمة للتوانسة فى إياب نهائي دوري ابطال افريقيا

بريزنتيشن تجهز مدخلا خاصا لاستقبال لاعبي الأهلي قبل لقاء الترجي.. صور

وليد سليمان يضيف الهدف الثالث للأهلي أمام الترجي ..فيديو

وزير الرياضة ورئيس الكاف يشهدان مباراة الأهلي والترجي في برج العرب.. صور

إصابة قوية لنجم الأهلي في مباراة الترجي

احذر الإنذار.. نجم الأهلي مهدد بالغياب عن إياب نهائي أفريقيا

الأهلي والترجي.. الجماهير التونسية تفجر أزمة في استاد برج العرب

تركيا تنقلب على إيران خوفا من عقوبات ترامب

تقنية الفيديو VAR تنصف الأهلي أمام الترجي فى الظهور الأول لها فى أفريقيا

أمريكا تستثني دولة عربية من عقوباتها ضد إيران

التموين: لم نحذف أحد من البطاقات إلا بعد وضع المعايير المنظمة.. فيديو

صدمة جديدة للترجي بعد الخسارة من الاهلي بثلاثية بنهائي أفريقيا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الرياضة ورئيس الكاف يشهدان مباراة الأهلي والترجي في برج العرب.. صور

طريقة تحضير المسقعة بالبشاميل كالمحترفين

بريزنتيشن تجهز مدخلا خاصا لاستقبال لاعبي الأهلي قبل لقاء الترجي.. صور

شاهد.. موسم قطف الزيتون بعيون أهالي رام الله: رمز النضال

شاهد.. جماهير الأهلي على الصحراوي قبل مباراة النهائي الأفريقي

فيديو

والد الدرة: نثمن مجهودات الرئيس السيسي لإنهاء الانقسام الفلسطيني.. فيديو
والد الدرة: إسرائيل ادعت أن استشهاد ابني مفبركا.. فيديو
مصور استشهاد محمد الدرة: لحظة كانت صعبة وهزت العالم.. فيديو
الأهلي يقترب من اللقب الأفريقي بالفوز على الترجي بثلاثية.. فيديو
السيسي: الشر والخراب عمرهم ما يهزموا المحبة والسلام.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد نقل حضانة الطفل من الأم إلى الأب؟

هل تؤيد نقل حضانة الطفل من الأم إلى الأب؟