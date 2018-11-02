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أخبار العالم

تويتر يحذف آلاف الحسابات.. حرضت على عدم التصويت في انتخابات الكونجرس

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 11:39 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
رويترز
حذف موقع التدوينات المصغرة، "تويتر"، أكثر من 10 آلاف حساب، تنشر رسائل تحرض على عدم التصويت في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي، والتي تجرى يوم الثلاثاء.

وبدت الحسابات وكأنها من الديمقراطيين؛ بعد أن وضع الحزب علامة على التغريدات المضللة لشركة التواصل الاجتماعي.

وقال إيان بلونكيت، المتحدث باسم "تويتر": "اتخذنا إجراء بشأن الحسابات المعنية والنشاط على تويتر، وجرى حذف الحسابات في أواخر سبتمبر وأوائل أكتوبر".
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