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أخبار البلد

أطفال روسيا وأوكرانيا: بنحب مصر وهنيجي مليون مرة.. فيديو

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 11:19 م
صدى البلد
شرم الشيخ : امير حجاج
التقى موقع صدى البلد الإخباري العديد من الأطفال من روسيا أوكرانيا والذين أكدوا حبهم الكثير لمصر لما يجدون فيها من رفاهية وألعاب واستمتاع بمياه البحر وحمامات السباحة.

وقال أحد الأطفال أنه يحب مصر كثيرا وسيأتي إليها مليون مرة.

وأكد أطفال آخرون أنهم يحبون مصر لأنه بلد جميل ويودون أن يأتوا لها عشرات المرات.

وفي ختام الحديث معهم هتفوا مصر مصر.
أطفال روسيا وأوكرانيا: بنحب مصر وهنيجي مليون مرة.. فيديو
أطفال روسيا وأوكرانيا: بنحب مصر وهنيجي مليون مرة.. فيديو
أطفال روسيا وأوكرانيا: بنحب مصر وهنيجي مليون مرة.. فيديو
أطفال روسيا وأوكرانيا: بنحب مصر وهنيجي مليون مرة.. فيديو
أطفال روسيا وأوكرانيا: بنحب مصر وهنيجي مليون مرة.. فيديو
أطفال روسيا وأوكرانيا: بنحب مصر وهنيجي مليون مرة.. فيديو
أطفال روسيا وأوكرانيا: بنحب مصر وهنيجي مليون مرة.. فيديو
أطفال روسيا وأوكرانيا: بنحب مصر وهنيجي مليون مرة.. فيديو
أطفال روسيا وأوكرانيا: بنحب مصر وهنيجي مليون مرة.. فيديو
أطفال روسيا وأوكرانيا: بنحب مصر وهنيجي مليون مرة.. فيديو
أطفال روسيا وأوكرانيا: بنحب مصر وهنيجي مليون مرة.. فيديو
أطفال روسيا وأوكرانيا: بنحب مصر وهنيجي مليون مرة.. فيديو
أطفال روسيا وأوكرانيا: بنحب مصر وهنيجي مليون مرة.. فيديو
أطفال روسيا وأوكرانيا: بنحب مصر وهنيجي مليون مرة.. فيديو
أطفال روسيا وأوكرانيا: بنحب مصر وهنيجي مليون مرة.. فيديو
أطفال روسيا وأوكرانيا: بنحب مصر وهنيجي مليون مرة.. فيديو
أطفال روسيا وأوكرانيا: بنحب مصر وهنيجي مليون مرة.. فيديو
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