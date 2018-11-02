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والد الشهيد محمد الدرة: لم أتمكن من حضور جنازة ابنى.. فيديو

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 11:20 م
صدى البلد
حمزة شعيب
قال جمال الدرة والد الشهيد الطفل محمد الدرة، إن الاحتلال الصهيونى يتعمد قتل الأطفال، لافتا إلى أن الصغار هم من يدافعون عن كرامة الأمة العربية والقضية الفلسطينية.

وأضاف الدرة خلال لقائه ببرنامج «مساء dmc» المذاع عبر قناة "dmc"، أن أصدقاء محمد مازالوا يتواصلون مع الأسرة ويقولون محمد استشهد ونحن أبنائكم، لافتا إلى أن ابنه كان كريما للغاية ويصادق من هم أكبر منه سنا لنضجه وكبر عقله".

وأشار إلى أن أكثر مايؤثر فيه حتى الآن وينغص عليه حياته هو أنه لم يستطع توديع ابنه، لافتا إلى أن الهواجس تطارده ليلًا بسبب عدم رؤيته، قائلا: "كنت فى المستشفى وقت جنازة محمد".
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