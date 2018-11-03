اليوم.. محاكمة رئيس حي الدقي و7 آخرين بتهمة الرشوة

تنظر الدائرة 17 جنايات الجيزة برئاسة المستشار جمال عبد اللاه المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بالسيدة زينب، اليوم، أولى جلسات محاكمة رئيس حى الدقى ومديرة الإدارة الهندسية و6 آخرين بتهمة تقاضى الرشوة.



أحالت نيابة شمال الجيزة الكلية،فى وقت سابق، القضية رقم 7406 لسنة 2018 جنايات الدقى ، والذى تتهم فيه كلا من ن. س."محبوس" ، رئيس حى الدقى وم. ي. مديرة الإدارة الهندسية بحى الدقى ، وم. ر. مهندس معمارى وصاحب مكتب ، وح. ج. ، وه. ع. رئيس مجلس إدارة وعضو منتدب لسشركة تسويق ، وأ. ف. محامى حر ، وه. ف. محامى حر وخ. ب. صاحب مكتب استيراد وتصدير بتهمة تقاضى الرشوة .



كان ضباط الرقابة الإدارية، ألقوا القبض على رئيس حى الدقى وصاحبى شركة مقاولات ومحام "وسيط"، بعد طلب وتقاضى رئيس الحى مبلغ 250 ألف جنيه، ووحدة سكنية بشارع البطل أحمد عبد العزيز قيمتها حوالى 2 مليون جنيه من مالكى العقار، مقابل تغاضى رئيس الحى عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات البنائية للعقار والتى تستوجب إزالتها وتحقق أرباحا دون وجه حق لهؤلاء المقاولين بما يزيد على 10 ملايين جنيه.

