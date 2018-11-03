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حوادث

اليوم.. الحكم في دعوى تسوية إجازات نائب رئيس المحكمة الدستورية

السبت 03/نوفمبر/2018 - 03:01 ص
محكمة - أرشيفية
محكمة - أرشيفية
محمد زهير
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار الدكتور حنفي علي جبالي، اليوم، حكمها في الدعوى رقم 4 لسنة 40 طلبات أعضاء، المقامة من المستشار محمد خيري طه عبد المطلب النجار، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وآخرين، لوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن صرف المقابل النقدي لرصيد إجازاته عن أشهر الصيف التي لم يحصل عليها بسبب مقتضيات العمل، حتى بلوغه سن الستين.

وطالبت الدعوى بأحقية مقيميها من قضاة الدستورية في صرف المقابل النقدي لرصيد إجازاتهم الاعتيادية.
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