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حوادث

اليوم.. الحكم في دعوى عدم دستورية المادة 395 من الإجراءات الجنائية

السبت 03/نوفمبر/2018 - 05:01 ص
محكمة - أرشيفية
محكمة - أرشيفية
محمد العيسوي
تصدر المحكمة الدستورية العليا، اليوم حكمها في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية.

وتنص المادة (395) من القانون على، أنه "إذا حضر المحكوم عليه فى غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضى المدة، يحدد رئيس محكمة الاستئناف أقرب جلسة لنظر الدعوى، ويعرض المقبوض عليه محبوسا بهذه الجلسة، وللمحكمة أن تأمر بالإفراج عنه أو حبسه احتياطيا حتى الانتهاء من نظر الدعوى، ولايسقط الحكم الغيابى سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو التعويضات إلا بحضور من صدر ضده الحكم جلسات المحاكمة، ولا يجوز للمحكمة فى هذه الحالة التشديد عما قضى به الحكم الغيابى.

"فإذا تخلف المحكوم عليه فى غيبته من حضور الجلسة المحددة لإعادة نظر دعواه، اعتبر الحكم ضده قائما، فإذا حضر مرة أخرى قبل سقوط العقوبة بمضى المدة تأمر النيابة بالقبض عليه ويحدد رئيس محكمة الاستئناف أقرب جلسة لإعادة نظر الدعوى، ويعرض محبوسا بهذه الجلسة، وللمحكمة أن تأمر بالإفراج عنه أو حبسه احتياطيا حتى الانتهاء من نظر الدعوى".

وإذا كان الحكم السابق بالتضمينات قد نفذ تأمر المحكمة برد المبالغ المتحصلة كلها أو بعضها؛ وإذا توفى من حكم عليه فى غيبته يعاد الحكم فى التضمينات فى مواجهة الورثة.
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اليوم.. الحكم في دعوى عدم دستورية المادة 395 من الإجراءات الجنائية

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