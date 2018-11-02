عمارة: المتطرفون يستشهدون بالآيات بأداء تمثيلي وبتفسير خاطئ.. فيديو

قالت الدكتور نادية عمارة الداعية الإسلامية، إن المتطرفين يستشهدون بالآيات استشهادا خاطئا ، وبأداء تمثيلي وبتفسير خاطئ في غير محله.



وأضافت خلال لقائها على فضائية" دي ام سي" أن وقت عيد الميلاد كل عام، يتكرر السؤال هل ينفع للمسيحي أن نهنئه بعيده، مضيفة أنه نقلا يجوز والقرآن أمرنا بالود ما دام الحياة كريمة وفيها قسط ورحمة.



وتابعت: ربنا سبحانه وتعالى أرسل النبي الكريم - صلى الله عليه وسلم - رحمة للعالمين ووضع مبدأ للتعايش السلمي مع المسلمين وغير المسلمين ومبدأ قرآنيا كريما كما في قوله تعالى.. " لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين".

