اليوم.. أولى جلسات إعادة محاكمة رئيس هيئة موانئ بورسعيد بتهمة الرشوة

تنظر الدائرة 13 جنايات شمال القاهرة، اليوم، أولى جلسات إعادة محاكمة رئيس هيئة موانئ بورسعيد و المستشار الهندسي للهيئة ومدير الإدارة الهندسية بتهمة تقاضى الرشوة.



كانت قد قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة م. أ.، المستشار الهندسي لهيئة موانئ بورسعيد، بالسجن 10 سنوات، وتغريمه المبالغ المحصلة التي تقاضها كرشوة.



كما قضت بمعاقبة أ. ن.، رئيس هيئة موانئ بورسعيد، وم. ا.، مدير الإدارة الهندسية بهيئة موانئ بورسعيد، بالسجن المشدد 5 سنوات لكل منهما، وتغريمهما المبالغ المحصلة التي تقاضاها كل منهما كرشوة.



كما شمل الحكم إعفاء ح. م.، وت. ع.، وأ. ع.، وك. م.، من العقوبة ومصادرة المضبوطات.

