الخارجية اليونانية تدين هجوم المنيا الإرهابي

أدانت وزارة الخارجية اليونانية بشدة، "الهجوم الشنيع والبشع" الذي استهدف أقباطا في محافظة المنيا، اليوم الجمعة، مؤكدة دعم أثينا القوي للشعب والحكومة في مصر في جهودهما لمكافحة الإرهاب.



وقدمت وزارة الخارجية اليونانية، في تغريدة عبر "تويتر"- وزعتها سفارتها في القاهرة، اليوم- تعازيها الحارة لأسر ضحايا الهجوم.



واستهدف هجوم إرهابي، حافلتين، اليوم الجمعة، تقلان عددًا من المواطنين الأقباط، المتجهين إلى دير الأنبا صموئيل بالمنيا، مما أسفر عن استشهاد 7 وإصابة، 19 آخرين.