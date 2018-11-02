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أخبار البلد

الخارجية الكويتية تدين حادث المنيا: ندعم جهود مصر في مواجهة الإرهاب

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 11:36 م
صدى البلد
أ ش أ
أعرب مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية، اليوم الجمعة، عن إدانة واستنكار الكويت الشديدين لحادث إطلاق النار الإرهابي، الذي استهدف حافلة ركاب في محافظة المنيا، وأسفر عن استشهاد 7 وإصابة 19 آخرين.

وأكد المصدر - فى بيان صادر عن وزارة الخارجية الكويتية - وقوف الكويت إلى جانب مصر ، ودعمها لكافة الجهود التي تتخذها في مواجهة مثل هذه الأعمال الإرهابية ، التي تستهدف أمن واستقرار مصر ، ووحدة نسيجها الاجتماعي وترويع الآمنين فيها.

وأشار إلى موقف الكويت المناهض للعنف والإرهاب، والداعي إلى حشد التأييد الدولي لمواجهة تنامي ظاهرة الإرهاب الخطيرة، معربا فى الوقت نفسه عن خالص التعازي وصادق المواساة لأسر الضحايا، مع تمني الشفاء العاجل للمصابين.
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